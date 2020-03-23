 

В РФ за сутки выявлен 71 новый случай коронавируса

23.03.2020, 8:53, Новости дня

В РФ за минувшие сутки был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, ситуация по коронавирусу в РФ не такая острая, как в мире, все меры позволили стране выиграть время, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что москвичи старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля из-за коронавируса обязаны соблюдать домашний режим.

Российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли целый ряд мер. В нескольких регионах школы и вузы перешли на дистанционное обучение, каникулы продлили до 12 апреля, временно закрыты культурные и спортивные заведения, кинотеатрам рекомендовано приостановить работу, отменены массовые мероприятия.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / «Любви нет» – Жириновский шокировал молодых россиян

17.03 / Путин призвал не покупать продукты про запас из-за коронавируса и заверил, что “ситуация с поставками надежная”

03.02 / В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

16.02 / Во Львовской области из озера достали автомобиль с четырьмя погибшими

10.03 / Житель Новосибирска даже не шелохнулся, когда по нему открыли огонь из автомата Калашникова

26.02 / Хосни Мубарак обрел покой: Раиса проводили в последний путь с воинскими почестями

11.02 / МВД приостановило выдачу документов гражданам Китая на въезд в Россию с целью работы

14.02 / Рыбак еле поборол сома в центре Калининграда

14.02 / Зампрокурора района в КЧР заподозрили в даче взятки сотруднику ФСБ

10.02 / Ученые подсчитали, как часто нужно проходить скрининг на рак шейки матки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска