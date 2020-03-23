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23.03.2020, 8:45, Новости дня

Кострома получит средства на строительство очистных сооружений. Поручение о выделении денежных средств дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин после заверешния поездки в областной центр. Об этом со ссылкой на пресс-службу кабмина передает ТАСС, сообщает ГТРК "Кострома".

На строительство и монтажные работы очистных комплексов из резервного фонда правительства будет выделено 57 миллионов. Уточняется, что все работы по возведению и обустройству сооружений проведут в рамках национального проекта "Экология".

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ГТРК "Кострома"



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