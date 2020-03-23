За сутки боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции украинских военных

23.03.2020, 8:32, Новости дня

В прошедшие сутки боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. Боевики открывали огонь вблизи Водяного, Павлополя и Березового.

“Подразделения Объединенных сил применили дежурные огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ”, – отметили в штабе.

С началом новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.