 

Число инцифированных коронавирусом в мире достигло 339 041, умерли 14 705 человек

23.03.2020, 8:32, Новости дня

По состоянию на утро 23 марта, число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 339 041. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

Общее число умерших от COVID-19 достигло 14 705, излечившихся – 98 799.

В Китае, откуда начал распространяться новый коронавирус, были инфицированы 81 439 человек, 3 274 умерли, 72 814 уже вылечились.

В Италии COVID-19 заболели 59 138 человек, 5 476 погибли, 7 024 вылечились.

На третьем месте США с 35 211 заболевшими и 470 летальными исходами, на четвертом – Испания, где заболели 28 768 человек, умерли 1 772.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



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