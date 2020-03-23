Международный олимпийский комитет рассматривает возможность отложить Олимпиаду 2020

23.03.2020, 8:32, Новости дня

Международный олимпийский комитет рассматривает возможность отложить начало Олимпийский игр 2020 года в Токио, но исключает их отмену. Об этом сказано в заявлении исполнительного комитета МОК от 22 марта.

Решение о сроках и формате проведения Олимпиады будет принято в следующие четыре недели.

“Исполком МОК подчеркнул, что отмена Олимпийских игр 2020 в Токио не решит ни одну из проблем и не поможет никому. Поэтому отмена не стоит на повестке дня”, – сказано в заявлении.

В МОК отметили, что, с одной стороны, в Японии фиксируется улучшение ситуации с распространением коронавируса, с другой стороны, резко возросло число случаев заражения в других странах. В комитете отметили, что не могут это игнорировать.

В письме к спортсменам президент МОК Томас Бах написал, что разделяет их беспокойство по поводу неопределенности, но отметил, что сегодня называть точную дату начала Игр было бы преждевременным.

Он признал, что многие спортсмены не могут готовиться к соревнованиях в привычном режиме или даже вообще тренироваться из-за мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Но, в отличие от других спортивных мероприятий, отложить Олимпийские игры – “это чрезвычайно сложная задача”, заявил Бах. К примеру, потому что ряд критически необходимых для Игр мест в другой период может оказаться недоступным, потому что “миллионы ночей” уже забронированы в отелях, а новый спортивный календарь нужно будет перестраивать для 33 олимпийских видов спорта.

Олимпийские игры 2020 года запланированы на 24 июля – 9 августа.

Олимпиада остается последним крупным спортивным мероприятием, которое пока не отменили из-за коронавируса.

Перед заявлением МОК Олимпийский комитет Норвегии призвал отложить проведение Игр 2020 года, пока ситуация с пандемией коронавируса не станет контролируемой.

В Японии по состоянию на вечер 22 марта было зарегистрировано 1803 случаев инфицирования коронавирусом (в том числе 712 – на круизном лайнере Diamond Princess), из них 49 закончились летально, сообщил телеканал NHK.