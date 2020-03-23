Житель США сделал фото йети, подглядывающего в его окно

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23.03.2020, 8:31, Разное

Эти любопытные фотографии были сделаны в 2017 году Скоттом Йоменом, жителем городка Бейли, штат Колорадо. Недавно он выложил их в сеть и снимки тут же наделали немало шума. 

Согласно истории Йомена, в августе 2017 года он и его жена занимались ремонтом небольшого домика, который они незадолго до этого купили. Дом располагался за пределами города.

Однажды, когда супруги приехали заканчивать внутреннюю отделку задней части дома, Йомен не успел войти в дом, как тут же почувствовал отвратительный запах, идущий из гостиной. 

"Пахло гниющей плотью, рвотой и экскрементами животных. А потом я заметил как что-то мелькнуло за окном", – утверждает мужчина.

Фото: Scott Yeoman

Йомен решил, что это медведь, но когда он стал рассматривать то, что находилось за окном, то по его словам страх поразил его, так как он понял, что это совсем не медведь (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

С собой у Йомена был его дешевенький фотоаппарат Кодак, которым он быстро сделал несколько снимков, после чего решил, что неплохо было бы вооружиться и пошел за своим ружьем. Когда он вернулся и снова стал подходить к окну гостиной, йети словно понял, что ему угрожает опасность, отошел от окна и скрылся в лесных зарослях. 

Фото: Scott Yeoman

После этого Йомен позвонил в полицию и прибывшие три офицера стали осматривать дом. По их предположениям, к дому Йемена приходил медведь или иное крупное животное из леса. А когда Йомен показал им отснятые фотографии, два полицейский подивились увиденному, но третий продолжал настаивать, что на снимках изображен тот же медведь. 

Спустя некоторое время в этом домике произошел пожар и все улики об йети теперь остались лишь в виде снимков. 

"За этими фотографиями стоит история. Я надеюсь, что люди найдет здесь что-то полезное, если они тоже столкнуться с подобным", – говорит Йомен. 

Также Йомен говорил, что успел заснять и небольшое видео, но оно погибло при пожаре, так как он выгрузил его на компьютер в этом домике.  Йомен три года хранил информацию об этом инциденте в тайне, боясь насмешек скептиков, но потом все-таки решил выложить их в сеть.  



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