Дробыш рассказал о влиянии коронавируса на шоу-бизнес

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23.03.2020, 8:30, Новости дня

Из-за отмены массовых мероприятий в целях защиты населения от распространения коронавируса представителям шоу-бизнеса приходится тяжело, рассказал композитор и продюсер Виктор Дробыш.

«Пока мы даже не знаем степень тяжести. Несколько дней назад мои артисты вернулись из туров, все мы находимся в режиме изоляции. Гастроли прервали, меньше недели все дома», – рассказал он в комментарии «Вечерней Москве».

По словам продюсера, отменили множество концертов.

Пока большинство артистов относятся к перерыву как к неожиданному отдыху, получая радость от общения с близкими.

«Пока все «в кайф», но если «перерыв» затянется на несколько месяцев, будет печально», – сказал Дробыш.

Он добавил, что в большинстве финансово страдают не продюсеры, а прокатчики, работающие с зарубежными артистами.

Ранее организаторы «Евровидения – 2020» заявили об отмене 65-го музыкального конкурса в Роттердаме из-за коронавируса. Россию на «Евровидении» должна была представлять группа Little Big с песней Uno, которая считалась одним из фаворитов конкурса.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.

Российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли целый ряд мер. В нескольких регионах школы и вузы перешли на дистанционное обучение, каникулы продлили до 12 апреля, временно закрыты культурные и спортивные заведения, кинотеатрам рекомендовано приостановить работу, отменены массовые мероприятия.



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