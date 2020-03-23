Самолет ВКС привез из Китая 25,5 млн масок

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23.03.2020, 8:30, Новости дня

Ан-124 ВКС РФ доставил из Китая 25,5 милн индивидуальных защитных масок, сообщили в Минобороны России.

Самолет приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Как уточнили в Минпромторге, маски направят в регионы, волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым гражданам, а также в ряд федеральных органов, в том числе в ФТС, МВД и ФСБ, передает РИА «Новости».



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