Самолет ВКС привез из Китая 25,5 млн масок

23.03.2020, 8:30, Новости дня

Ан-124 ВКС РФ доставил из Китая 25,5 милн индивидуальных защитных масок, сообщили в Минобороны России.

Самолет приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Как уточнили в Минпромторге, маски направят в регионы, волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым гражданам, а также в ряд федеральных органов, в том числе в ФТС, МВД и ФСБ, передает РИА «Новости».