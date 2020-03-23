Роскачество обнаружило в молоке кишечную палочку

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23.03.2020, 8:30, Новости дня

Роскачество протестировало молоко жирностью 3,2% шести популярных брендов и обнаружило в одном из товаров кишечную палочку.

Компания провела повторное исследование молока. В первый раз в молоке четерых торговых марок были найдены следы антибиотиков, однако сейчас их обнаружено не было, передает РИА «Новости». 

«В нынешнем исследовании не выявлено фальсификации: нет растительных жиров, сухого молока, снижения жирности. Ранее в одном из шести переисследованных товаров фальсификация присутствовала. При этом, хотя прежних нарушений у молока не выявлено, у одного из шести товаров рейтинг все же обнулен за другое нарушение – наличие кишечной палочки», – говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что пять продуктов сохранили статус или повысили его, а также устранили все предыдущие недостатки. 

Молоко было протестировано на наличие потенциально вредных веществ, антибиотики и их следы, микробиологию, а также по органолептическим показателям (вкус, цвет, запах и консистенция продукта).

Ранее Роскачество назвало правила профилактики при обработке рук и гаджетов. 



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