Аркадий Укупник по ошибке зашел в женский туалет

23.03.2020, 8:30, Разное

В эфире телешоу «Звезды сошлись» Аркадий Укупник вспомнил смешную историю, случившуюся с ним в Самаре много лет назад. Певец перед своим концертом по ошибке оказался в женском туалете.

Интересно, что знаменитость, в этот момент ничего не понял. Когда музыкант, как ни в чем не бывало, зашел в уборную, увидел на унитазе полную даму с начесом. Артист от удивления замер на месте и уставился на женщину. В свою очередь та, приняв Укупника за представительницу прекрасного пола из-за пышной шевелюры, произнесла: «Что смотришь, дура?» и отправила в «следующую кабинку». Музыкант до сих пор с улыбкой вспоминает этот свой конфуз.

В эфире программы свою смешную историю из прошлого пояснила и Яна Поплавская. В детстве звезду дразнили за огромные глаза и большой рот. Девочка жаловалась отцу, заявляя, что зашьет рот, когда вырастет. Родитель всегда успокаивал дочь и говорил, в будущем она услышит много комплиментов от мужчин за этот, как ей кажется, «недостаток».