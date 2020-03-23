 

Аркадий Укупник по ошибке зашел в женский туалет

23.03.2020, 8:30, Разное

В эфире телешоу «Звезды сошлись» Аркадий Укупник вспомнил смешную историю, случившуюся с ним в Самаре много лет назад. Певец перед своим концертом по ошибке оказался в женском туалете.
Интересно, что знаменитость, в этот момент ничего не понял. Когда музыкант, как ни в чем не бывало, зашел в уборную, увидел на унитазе полную даму с начесом. Артист от удивления замер на месте и уставился на женщину. В свою очередь та, приняв Укупника за представительницу прекрасного пола из-за пышной шевелюры, произнесла: «Что смотришь, дура?» и отправила в «следующую кабинку». Музыкант до сих пор с улыбкой вспоминает этот свой конфуз.

В эфире программы свою смешную историю из прошлого пояснила и Яна Поплавская. В детстве звезду дразнили за огромные глаза и большой рот. Девочка жаловалась отцу, заявляя, что зашьет рот, когда вырастет. Родитель всегда успокаивал дочь и говорил, в будущем она услышит много комплиментов от мужчин за этот, как ей кажется, «недостаток».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Apple планируют выпустить новую версию AirPods к середине года

06.03 / Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли появилась на публике в прозрачной блузе без бюстгальтера

10.03 / Мнение: Зачем Путину новая кофеварка?

04.02 / Сын знаменитой исполнительницы найден мертвым в Москве

15.03 / Эксперты назвали 3 признака развития рака органов пищеварения, определяющиеся по изменению фекалий

14.02 / В Сети обсуждают «неадекватные танцы» Светланы Лободы на Big Love Show

09.03 / Россия выбила ножку трехногой табуретки сланцевой индустрии США

05.03 / Эксперты назвали важные особенности Honor View 30 Pro

16.03 / Мнение: О стариках и старушках

11.03 / Доказано, что конкурент Xiaomi Mi 10 смартфон Realme X50 Pro 5G действительно заряжается очень быстро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска