Xiaomi снизила стоимость смартфонов в России

23.03.2020, 8:17, Разное

Сотрудники китайской корпорации Xiaomi запустили второй этап весенней распродажи смартфонов и прочей продукции. Для потребителей в РФ фирма существенно снизила стоимость собственной продукции.

Акция компании Xiaomi начнется в десять часов утра по Москве 23 марта и закончится в последний день первого месяца весны в 23:59. Клиентам обещают скидки до 6000 рублей и многочисленные подарки.

Например, наибольшая скидка в 6000 рублей предлагается за мобильный аппарат Xiaomi Mi A3, который оснащен 4 Гб оперативной и 128 Гб собственной памяти. Его можно будет приобрести за 12 990 рублей вместо прежних 18 990 рублей. На 4000 рублей меньше вполне реально в случае с Xiaomi Mi 9T он продается за 24 990 рублей вместо 28 990 рублей. Со скидками доступны также и другие технологические изделия компании: Redmi 8, Mi 9 Lite, Redmi 7A, Mi Note 10 и иные мобильные устройства.

Корпорация Xiaomi находится на четвертой позиции на планете по объему продаж смартфонов, с 2016 года она является публичной. Первым смартфоном фирмы стал Mi 1, позиционирующийся как инженерный образец и вышедший в численности всего 600 единиц в рамках пиар-проекта.