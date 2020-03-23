В Москве 16-летняя школьница вылечилась от коронавируса

23.03.2020, 8:17, Разное

От коронавируса в Москве смогли вылечить 16-летнюю школьницу. Представители Оперативного штаба отметили, что болезнь проходила в легкой форме.

Девушка попала в столичную клинику после того, как возвратилась вместе с семьей из Италии. У ее матери врачи не обнаружили коронавирус, поэтому женщину сразу отправили домой. Школьница две недели находилась в специальном боксе, а ее отец по-прежнему лежит в лечебнице под наблюдением специалистов. Его состояние оценили как удовлетворительное, никаких осложнений нет.

Эта девушка стала уже девятым пациентом, которого выписали в Москве после лечения от пневмонии. Прежде представители властей российской столицы говорили, что восемь человек с коронавирусом благополучно прошли курс терапии. Общая численность пострадавших в мегаполисе составляет 191, за сутки выявили уже 54 новых эпизода заражения. По стране количество заболевших достигло 367 граждан.