Креветки вдохновили ученых на создание бесконтактных инъекций

23.03.2020, 8:09, Разное

По официальной статистике, не менее 10% взрослых жителей США сталкиваются с трипанофобией — боязнью игл, шприцев и уколов. Местные исследователи разработали уникальную методику лазерной кавитации, основанной на охотничьем инстинкте креветки-богомола, что позволит в будущем избавить от вышеназванной боязни миллионы людей по всей планете.

Проще говоря, лазерная кавитация позволяет доставить лекарство в кровоток без необходимости прокалывания кожи иглой. Ученые восхитились свойством креветок-богомолов, применяющих такой метод, чтобы ударять своих жертв. При резком изменении давления жидкости создаются пузырьки пара низкого давления, отмечают специалисты. В медицине данная технология будет действовать следующим образом: импульсный лазер при достижении необходимого эффекта попросту не станет прямо контактировать с кожей человека.

Тем не менее, о появлении дистанционной инъекции говорить пока рано. В скором времени должны состояться первые испытания на людях. «Мы хотим окончательно убедиться отсутствию изменений в плане фармакокинетики или фармакодинамики доставки», – подытожили ученые.