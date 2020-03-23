 

Креветки вдохновили ученых на создание бесконтактных инъекций

23.03.2020, 8:09, Разное

По официальной статистике, не менее 10% взрослых жителей США сталкиваются с трипанофобией — боязнью игл, шприцев и уколов. Местные исследователи разработали уникальную методику лазерной кавитации, основанной на охотничьем инстинкте креветки-богомола, что позволит в будущем избавить от вышеназванной боязни миллионы людей по всей планете.
Проще говоря, лазерная кавитация позволяет доставить лекарство в кровоток без необходимости прокалывания кожи иглой. Ученые восхитились свойством креветок-богомолов, применяющих такой метод, чтобы ударять своих жертв. При резком изменении давления жидкости создаются пузырьки пара низкого давления, отмечают специалисты. В медицине данная технология будет действовать следующим образом: импульсный лазер при достижении необходимого эффекта попросту не станет прямо контактировать с кожей человека.

Тем не менее, о появлении дистанционной инъекции говорить пока рано. В скором времени должны состояться первые испытания на людях. «Мы хотим окончательно убедиться отсутствию изменений в плане фармакокинетики или фармакодинамики доставки», – подытожили ученые.



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