 

Ольга Орлова рассказала о своем росте: “На физкультуре стояла последней”

23.03.2020, 8:09, Разное

Ольга Орлова рассказала, какой у нее рост. Вокалистка вспоминает, что на уроке физкультуры всегда стояла последней.
На программе «Звезды сошлись» Ольга Орлова пояснила о своих юношеских годах. Певица вспомнила, как тогда страдала из-за своего невысокого роста. Он доставлял ей много неудобств долгие годы. На физкультуре будущая знаменитость стояла всегда последней, именно на ней заканчивался расчет. Также у парней Орлова не была популярной именно из-за роста, что очень волновало ее в то время. Рост исполнительницы – всего 157 сантиметров.

Другие знаменитости тоже высказались о своих комплексах. Аркадий Укупник вспомнил, что всегда боялся потерять волосы, ведь его отец полысел в 40 лет. Наталью Сенчукову в юности смущала ее худоба.



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