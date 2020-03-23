 

В Красноярском крае на берегу Енисея нашли труп младенца

23.03.2020, 8:09, Разное

Правоохранителями Красноярского края расследуется дело о смерти новорожденного мальчика. Труп младенца найден 21 марта у реки Енисей.
На тело мальчика, завернутое в пакет, наткнулись в районе Минусинской протоки. Сотрудники следственных органов обходят дома местных жителей и проводят опрос по данному факту, в медучреждения региона разосланы запросы для выяснения, кто из женщин недавно родил ребенка.

С виду младенец, тело которого нашли в береговой зоне Енисея, доношенный. Для выяснения причин смерти малыша, говорится в сообщении СУ СК РФ Красноярского края и Республики Хакасия, назначена судмедэкспертиза. Поставлен вопрос возбуждения по данному факту уголовного производства.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Останки непонятного животного заметили рядом с островом, на котором живут лабораторные обезьяны

08.03 / Ученые из Германии напечатали супермагниты на 3D-принтере

10.03 / В Apple нашли способ объединить два iPhone в одно устройство

17.02 / Эксперты назвали 5 эффективных способов заработка в Сети

19.03 / Технологии: Глава Центра развития здравоохранения Сколково – о распространении COVID-19 в России и готовности больниц к приему пациентов

27.05 / Здоровье: Бактерии в ротовой полости связаны с инсультом

19.03 / Диетолог Виктор Тутельян дал советы относительно питания при удалённом режиме работы

06.02 / В Сети появились снимки новой модели BMW 4-Series с огромной решеткой радиатора

19.03 / Мнение: Место последнего боя Романа Филипова

07.03 / Мнение: Коротко по Донбассу и Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска