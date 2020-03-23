В Красноярском крае на берегу Енисея нашли труп младенца

23.03.2020, 8:09, Разное

Правоохранителями Красноярского края расследуется дело о смерти новорожденного мальчика. Труп младенца найден 21 марта у реки Енисей.

На тело мальчика, завернутое в пакет, наткнулись в районе Минусинской протоки. Сотрудники следственных органов обходят дома местных жителей и проводят опрос по данному факту, в медучреждения региона разосланы запросы для выяснения, кто из женщин недавно родил ребенка.

С виду младенец, тело которого нашли в береговой зоне Енисея, доношенный. Для выяснения причин смерти малыша, говорится в сообщении СУ СК РФ Красноярского края и Республики Хакасия, назначена судмедэкспертиза. Поставлен вопрос возбуждения по данному факту уголовного производства.