 

В Москве от коронавируса вылечилась вернувшаяся из Италии 16-летняя девушка

23.03.2020, 8:08, Новости дня

Из инфекционной клинической больницы №1 выписана 16-летняя москвичка, которая вылечилась от заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Вместе с семьей гражданка России недавно вернулась из Италии.

«Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы №1. Таким образом, сейчас в Москве выздоровели уже девять пациентов. Это хорошая динамика», – приводятся ее слова на портале мэра и правительства Москвы.

В инфекционную клиническую больницу №1 была госпитализирована и мать девушки, но у нее диагноз не подтвердился. Вскоре после пребывания в клинике на карантине женщину выписали.

Девушка прошла специализированный курс лечения и провела две недели в изоляции в специальном боксе. Заболевание протекало в легкой форме.

«В результате анализы показали полное отсутствие коронавирусной инфекции в организме. Сейчас москвичка чувствует себя хорошо и очень благодарна врачам за помощь», – говорится в сообщении.

Отец девушки также находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как удовлетворительное, осложнений нет.

Ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем. За последние сутки в стране выявлен 61 случай коронавируса, всего в стране заболели 367 человек, причем зараженные граждане в последние две недели посещали неблагополучные по коронавирусу страны.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.



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