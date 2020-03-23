 

Украинцы потребовали от Зеленского вывезти их из Доминиканы президентским бортом

23.03.2020, 8:08, Новости дня

Граждане Украины, которые не могут вылететь из Доминиканы в связи с закрытием границ, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вывезти их на родину президентским самолетом.

«Мы требуем эвакуации, мы требуем отправить за нами президентский борт», – передает РИА «Новости» текст обращения одного из украинцев в Instagram.

Молодой человек рассказал, что в Доминикане остается группа туристов с Украины в составе 129 человек, среди которых есть дети. Он добавил, что застрявшие в этой стране не имеют ни малейшей информации о том, как им вернуться домой.

«В это время вы отправляете за людьми в Вену свой личный президентский борт. Вена находится в двухчасовой доступности от Львова, мы находимся в Доминиканской республике», – отметил турист.

Он напомнил, что после прихода к власти Зеленский обещал, что все госимущество Украины станет доступным для общественности.

«Выполните это обещание, дайте нам адекватную сумму для полета, и мы готовы лететь домой», – сообщил молодой человек.

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Публикация от @romanova_103 21 Мар 2020 в 10:10 PDT

Ранее в понедельник глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у украинцев через месяц из-за коронавируса могут закончиться деньги на еду.



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