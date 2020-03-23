«Заболевание распространяется. Тигры и волки заполонили горы и реки» – год Гэн Цзы

23.03.2020, 7:53, Разное

2020 год — год Гэн Цзы, 37-й год 60-ричного календарного цикла. В начале нового года вспышка коронавирусной пневмонии, возникшая в Китае, быстро распространилась по всему миру, вызывая панику.

Возможно, что эта эпидемия была предсказана в древней книге «Записки под подушкой».

Некоторые считают, книга «Записки под подушкой» является пророческой. По легенде, она была найдена под подушкой Конфуция.

Книга на протяжении шестидесяти лет пополнялась различными предсказаниями о стихийных бедствиях или важных событиях.

Точная дата написания этой книги неизвестна, и ранние издания, которые можно увидеть сегодня, были выпущены во времена династии Цин (1644-1911 гг.) и Китайской Республики (1912—1949 гг.).

Книга описывает год Гэн Цзы следующим образом: «В год Гэн Цзы заболевание распространяется. Тигры и волки заполонили горы и реки. Сто цянь обменивают на шэн риса, речная вода разбивает лодку. Ранние злаки чуть проросли, а поздний рис полностью не собрать. Осенью и зимой созреют бобы и пшеница, а насекомые-вредители повредят поля».

Ученик Конфуция сказал: «Чума спустится с неба, с земли поднимется удушливый дым, рис станет дорогостоящим, реки выйдут из берегов».

Эти строки говорят о том, что чума, война (или военный мятеж) и наводнение произойдут в год Гэн Цзы, а также плохой урожай, рост цен и вдобавок нашествие насекомых-вредителей.

Как раз сейчас в Китае повсюду на лугах питаются посевами вредители-совки, а полчища саранчи угрожают посевам недалеко от границ Китая с Индией и Пакистаном.

Кроме того, есть предсказание о вспышке эпидемии из книги «Жёлтый календарь».

«Много людей скоропостижно умирает, весной и летом затопление, осенью и зимой много голода и жажды, плодородной земли только половина, поздний рис невозможно собрать, бродят по Циньхуай, в княжествах У и Чу много грабежей, побеги тутового листа испорчены, у шелководчицы плохое настроение, видит гусеницу, но не видит шелковинку, бесплодные усилия, за три месяца зимы на вершине холма появляются кладбища».

«Много людей скоропостижно умирает» напоминает о сценах, когда люди, заражённые пневмонией, замертво падают на улицах Китая.

«Осенью и зимой много голода и жажды» подразумевает неурожайный год.

«Поздний рис невозможно собрать» означает неурожай сельскохозяйственных культур.

«Бродят по Циньхуай» описывает, как народ в Китае из-за эпидемии скитается везде, и не может вернуться домой.

«В княжествах У и Чу много грабежей» указывает, что в Чжэцзяне и Хубэй и других районах происходят грабежи.

«Видит гусеницу, но не видит шелковинку» означает остановку производства и экономический спад.

«На вершине холма появляются кладбища» говорит о гибели большого количества людей.

И в то же время в древности китайцы знали, что добродетельный человек одним своим присутствием может предотвратить катастрофу.