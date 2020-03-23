 

Аваков не исключил нехватки денег на еду и лекарства у украинцев

23.03.2020, 7:48, Новости дня

У украинцев через месяц из-за коронавируса могут закончиться деньги на еду, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

По словам Авакова, из-за коронавируса закрываются многие предприятия, «пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства». Поэтом, считает Аваков, правительству нужно разработать меры поддержки населения.

«Должны быть введены специальные выплаты из государственного бюджета – как кризисное обеспечение по вынужденной безработице… около 2,5 тысячи – 3 тысячи гривен (90-10 долларов) в месяц… На время карантина предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50–75%»,– передает РИА «Новости» заявление Авакова.

Он также предложил на время карантина остановить «начисление процентных ставок по категориям кредитов для частных лиц», а на «государственных предприятиях и госслужбе, предприятиях бюджетного финансирования запретить увольнение работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска».

По словам Авакова, для этого государству придется на пару месяцев пойти на экстраординарные шаги. В частности, пересмотреть госбюджет и создать стабилизационный фонд для финансирования антикризисных мер, увеличить дефицит госбюджета, заключить новое соглашение с МВФ и провести реструктуризацию внешних долгов.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии авиасообщения с другими странами в связи с угрозой коронавируса. Позднее он поручил остановить на Украине работу метро, прекратить автобусное, авиа- и ж/д- сообщение.



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