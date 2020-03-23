 

Цена барреля нефти Brent снизилась до 26,3 доллара

23.03.2020, 7:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в понедельник, 23 марта, показывают разнонаправленную динамику после падения на 9-11% на открытии торгов.

По состоянию на 7.45 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,52% – до 26,3 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В то же время WTI росла на 0,88%, до 22,83 доллара за баррель.

Ранее в ходе торгов нефть обеих марок дешевела в пределах 11%.

Как считает Джозеф МакМонигл, старший аналитик по энергетической политике в Hedgeye Potomac Research, в ближайшее время цены на нефть будут падать в пределы 10 долларов за баррель в краткосрочной перспективе на фоне падения спроса.

Напомним, обвал цен произошел после того, как 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о необходимости дополнительного сокращения объемов добычи. Вторым фактором, влияющим на снижение стоимости, является пандемия коронавируса.



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