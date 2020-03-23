 

Великая депрессия возвращается: банки дают пугающие прогнозы

23.03.2020, 7:31, Новости дня

Крупнейшие банки уже начали давать апокалиптические прогнозы. 

 Сначала Goldman Sachs заявил, что экономика США во II квартале сократится на 5%, однако JP Morgan достаточно быстро озвучил драматичную оценку — спад на 14%. Впрочем, уже в минувшую пятницу банк практически удвоил ставку и предсказал крах ВВП уже на 24%. 

 

Однако самым большим пессимистом на данный момент является Morgan Stanley, аналитики предсказывают крах экономики на 30%, что больше похоже на депрессию.  В дальнейшем банкиры ожидают восстановления экономики на фоне восстановления спроса, однако резкого возврата к прежним уровням вряд ли стоит ожидать. Сейчас экономика практически парализована, и выход из этого состояния будет скорее всего медленным и постепенным. За время простоя многие компании понесут колоссальные убытки. Высока вероятность, что будет целая волна банкротств. Резкого ухудшения ждут аналитики и на рынке труда. Goldman Sachs и JP Morgan прогнозируют колоссальный рост безработицы в ближайшие недели, а Morgan Stanley и вовсе пишет, что уже 3 апреля статистическое ведомство сообщит о сокращении рабочих мест в марте сразу на 700 тысяч.  Безработица вырастет с 3,5% до 4,2%, при этом в дальнейшем темпы роста показателя будут составлять более 10% в квартал, то есть максимальными темпами с 1940-х годов.

 



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