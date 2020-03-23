Pirelli приостанавливает работу в России

23.03.2020, 7:31, Новости дня

Итальянские компании приостанавливают свою работу в России. Концерн Pirelli временно прекращает производство на Воронежском шинном заводе из-за сложной международной ситуации и снижения спроса в автомобильном секторе.

Как заявили в пресс-службе компании, пока затормозить конвейер планируется всего на 10 дней, с 21 марта по 1 апреля. В этот период производственный персонал будет находиться в оплачиваемом отпуске, а остальные подразделения предприятия продолжат работу в штатном режиме и смогут обеспечить поставки клиентам за счет уже готовых шин.

Стоит отметить, что воронежское производство Pirelli является одним из крупнейших шинных заводов в России. Созданная там продукция идет как на внутренний рынок, так и на экспорт в Евросоюз, Норвегию и страны СНГ.