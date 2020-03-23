 

В США резко увеличились продажи оружия

23.03.2020, 7:31, Новости дня

На шерифа надейся а сам не плошай. Продажи огнестрельного оружия и боеприпасов в США растут беспрецедентными темпами на фоне паники из-за распространения коронавируса по стране.

Как сообщает американский телеканал ABC, полиция и владельцы оружейных магазинов фиксируют небывалый приток покупателей. Так, только за январь крупнейший в Соединенных Штатах онлайн ритейлер оружия и снаряжения Ammo.com отчитался о росте выручки более чем на 300 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Не менее впечатляющую динамику продемонстрировала полиция штата Вирджиния, по данным которой проверку биографии для покупки оружия прошли почти 65 тысяч человек, что более чем на 60% процентов превышает показатель прошлого года. Схожие данные поступают и из других штатов. По оценкам экспертов, американцы опасаются роста преступности и неспособности полиции пресечь беспорядки.

Опасаться американцам есть чего. По информации WSJ, местные власти в США выпускают из тюрем тысячи заключенных, чтобы не допустить там вспышки коронавируса. Издание указывает на Калифорнию, Техас, штат Нью-Йорк, отмечая, что помимо них еще не менее десятка штатов пошли на аналогичные меры. При этом, как отметили в Огайо, речь идет о заключенных, отбывающих срок за “незначительные преступления”.

 



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