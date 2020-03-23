Глава генштаба Италии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

23.03.2020, 7:30, Новости дня

Начальник генштаба ВС Италии Энцо Вичерелли поблагодарил Россию за оказываемую помощь в борьбе с коронавирусом, сообщило российское военное ведомство.

«Хотел бы выразить огромное удовлетворение и благодарность от всего итальянского народа за российскую помощь в такой трудный момент для Итальянской республики», – приведены слова Вичирелли в Twitter Минобороны РФ .

Начальник Генштаба ВС Италии Энцо Вичерелли поблагодарил Россию за оказываемую помощь в борьбе с коронавирусом: «Хотел бы выразить огромное удовлетворение и благодарность от всего итальянского народа за российскую помощь в такой трудный момент для Итальянской республики». pic.twitter.com/QKTSf44jFW

— Минобороны РФ (@mod_russia) March 22, 2020

В Италию уже прибыли семь самолетов российских ВКС, которые доставили специалистов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. С подмосковного аэродрома Чкаловский вылетели восьмой и девятый самолеты.