 

Остапчук показал архивное видео с новорожденным сыном

23.03.2020, 7:19, Новости дня

Украинский телеведущий, экс-участник “Танцев со звездами” на “1+1” Владимир Остапчук, находящийся в процессе развода с Еленой Войченко, обнародовал в Instagram видео и фото со своим сыном Эваном Александром.

“Дорогой сын. Ты беззаботный, розовощекий и сладкий малыш. И я обещаю тебе, что мы с мамой сделаем все, чтобы твоя жизнь была счастливой и веселой, как твой смех. Люблю”, – написал он 19 марта.

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Дорогой сын. * Ты беззаботный, розовощекий и сладкий малыш. * И я обещаю тебе, что мы с мамой сделаем все, чтобы твоя жизнь была счастливой и веселой, как твой смех. * Люблю * * 19 марта 2018 2019 2020

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 19 Мар 2020 в 7:44 PDT

Жена Остапчука заявила, что причиной развода стали его измены. В официальном браке Остапчук со своей супругой прожил 12 лет. На развод он подал сам.

У пары двое детей: трехлетний сын Эван Александр и пятилетняя дочь Эмилия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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