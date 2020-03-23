Зеленский призвал мэров и глав ОГА объединиться в борьбе с коронавирусом в Украине

23.03.2020, 7:19, Новости дня

22 марта на селекторном совещании с членами Кабинета Министров и представителями власти на местах президент Украины Владимир Зеленский призвал к объединению в борьбе с распространением в стране коронавирусной инфекции. Об этом информирует сайт главы государства.

“Сегодня есть два важных момента: это самоизоляция и преодоление паники. Пожалуйста, объясняйте людям, что карантин – это не шутки, и зачем он нужен, а также объединитесь в это нелегкое время, чтобы показать совместную работу власти, чтобы защитить украинцев. Отложите в сторону политическую борьбу. В единстве – наша победа”, – отметил Владимир Зеленский.

Представителей властей городов и областей он попросил составить “список проблем на местах для их совместного решения”.

Зеленский пообещал, что по регионам будут распределены средства защиты и тесты на коронавирус, которые доставят в Украину из Китая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).

По состоянию на 22 марта в Украине подтверждены 47 случаев COVID-19 (25 из них приходится на Черновицкую область, 13 – на Киев и Киевскую область), три человека умерли, один выздоровел.