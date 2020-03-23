 

Как распространяется коронавирус

23.03.2020, 7:18, Разное

The Washington Post опубликовала на русском языке статью про математические симуляции заражения

Газета The Washington Post подготовила масштабную визуализацию данных по распространению коронавируса и способов борьбы с ним.

Статью под названием “Почему такие вспышки, как коронавирус, распространяются по нарастающей, и как ослабить их рост” газета перевела на русский язык и предоставила бесплатно, чтобы все читатели имели доступ к важной информации о коронавирусе.

С того момента, как в США было объявлено о первой смерти в результате коронавируса COVID-19, сообщения о распространении инфекции превратились в постоянный поток. Эксперты обеспокоены так называемой экспоненциальной кривой, по которой развивается заражение в мире. Если бы число случаев продолжало удваиваться каждые три дня, то к маю в США было бы около 100 миллионов зараженных. Это математика, а не пророчество. Но распространение вируса может замедлиться, если люди примут практику “социального дистанцирования”, избегая общественных мест и ограничивая свои передвижения.

А без мер по замедлению распространения COVID-19 вирус будет продолжать распространяться в геометрической прогрессии в течение нескольких месяцев. Чтобы понять почему, The Washington Post разработала графические симуляции распространения болезни в условиях отсутствия ограничительный мер, в условиях принудительного карантина и в условиях “социального дистанцирования”.

Выяснилось, что умеренное социальное дистанцирование по результатам превосходит попытку карантина, а экстенсивное социальное дистанцирование работает лучше всего по снижению случаев заражения.



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