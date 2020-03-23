В некоторых странах люди видят загадочных огромных пауков

23.03.2020, 7:17, Разное

У множества людей пауки вызывают подсознательное чувство страха, которое в радикальном виде зовется арахнофобией – боязнью пауков. При этом в большинстве случаев люди сталкиваются совсем с небольшими по размерам представителями паукообразных.

А представьте, какой будет страх, когда эти люди столкнуться с пауком, размером с собаку! Думаете, что такое может произойти лишь в фантастическом фильме или ужастике? Как бы ни так (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Ранее мы уже публиковали статью о странных огромных пауках, которых в ХХ веке видели в России на территории Кабардино-Балкарской республики. Также есть сообщения о невероятно крупных пауках и в других странах.

Официально самым большим пауком в мире считается птицеед-голиаф (Theraphosa blondi), у которого длина с учетом размаха лап максимум достигает 28 см. Каждый, кто видел этого птицееда-голиафа по кличке Рози, с трудом может представить, что на нашей планете могут существовать пауки куда крупнее.

Фото: wikimedia.org

В 2001 году криптозоолог Карл Шукер услышал от исследователя Билла Гиббонса интересную историю, которая произошла с супругами Реджинальдом и Маргаритой Ллойд в 1938 году. Ллойды были авантюристами и путешественниками и в тот год отправились в джунгли Бельгийского Конго.

Вместе с несколькими носильщиками и проводниками они двигались по едва заметной тропе среди зарослей, когда внезапно увидели впереди на толстой лиственной подстилке что-то странное. Сначала оно показалось им похожим на местного африканца, который сидит на корточках, потом на худую обезьяну.

Когда Ллойды подошли ближе, они получше рассмотрели это существо и с ужасом поняли, что это огромный паук. Реджинальд первым пришел в себя и полез за своей кинокамерой. Но увы, пока он ее достал, пока настроил, огромный паук уже шустро скрылся в зарослях.

Этот "гигантский паук" сделан умельцем из веток ивы. Фото: Keith Evans/ geograph.org.uk

История Ллойдов была далеко не первой и не последней о загадочных огромных пауках из Конго. Местные пигмеи из племени Бака давно видят в джунглях этих пауков и много знают о них. В частности они рассказывают, что огромные пауки умеют сооружать из листьев что-то вроде "хижин" и живут в них. Они также плетут очень прочную паутину, в которую может попасть небольшая антилопа или даже человеческий ребенок.

Но не стоит думать, что гигантских пауков видят лишь в диких местах, куда не дошла цивилизация. Огромное членистоногое существо видели в 1948 году в самом центре США, в штате Луизиана.

Пожилой Уильям Слейдон, его жена и оставленные на их попечение внуки жили неподалеку от города Лисвилла и однажды вечером вся семья как обычно погрузилась в машину и поехала в церковь Лисвилла. Когда они ехали по сельской грунтовой дороге, то вдруг увидели впереди что-то непонятное, что двигалось в канаве на краю дороги.

Когда Слейдон подъехал ближе, все очень напугались, потому что увидели, что это паук "размером с ванну". Он копошился в канаве, но когда машина с людьми подъехала ближе, выскочил из канавы на дорогу, перебежал дорогу перед изумленными лицами людей и скрылся в заболоченных зарослях на другой стороне.

Вся семья так была напугана этим зрелищем, что больше никогда не ездила через этот участок района.

Скульптура в виде огромного паука

Следующая история пришла из Папуа-Новая Гвинея, стране знаменитой своими дикими племенами каннибалов (бывших). Во время Второй Мировой войны на Папуа-Новую Гвинею высадились японцы, а чтобы выгнать их оттуда, туда вскоре прибыли австралийские солдаты. Среди них был молодой солдат Питер Хайнс.

Однажды, когда их отряд пошел на разведку в джунгли и остановился лагерем для ночлега, Хайнсу очень сильно захотелось в туалет по большому. Он не мог терпеть, поэтому без спросу ушел в первые попавшиеся заросли. Когда Хайнс сделал свои дела и надел штаны, он внезапно увидел, что рядом с ним на кусте висит нечто, похожее на большую рыболовную сеть, при этом снежно белое.

Он не сразу понял, что это огромная паутина, которая висела и на дереве и на кустах и была раскинута даже на земле. Хайнс начал осматривать паутину и прикинул, что она около 4,5 метров в длину.

А потом он заметил и паука, причем всего одну его ногу и часть тела, торчащее на краю паутины, но даже это привело его в ужас, потому что по размерам паук был с небольшую собаку. "Оно было смольно-черного цвета, толстым и покрыто волосками. Но не длинными, а примерно такими же как у тарантула", – описывал его Хайнс.

Будет излишне говорить, что Хайнс даже и не пытался рассмотреть паука поближе, а просто по быстрому, но как можно тише удалился из этого места.

И это был не единственный рассказ о гигантских пауках из Папуа-Новой Гвинеи. Однажды на паранормальное радио "Coast To Coast AM" позвонил мужчина по имени Крейг и пояснил историю о том, как его дед видел в тех джунглях огромного паука.

Это также произошло во время Второй Мировой. Дед Крейга пробирался по джунглям, вооруженный мачете, и рубил этим ножом заросли лиан. Внезапно он заметил перед собой огромную паутину с сидящем на ней очень большим пауком.

В длину этот паук был лишь немногим меньше метра и его тело было безволосым, совершенно гладким, приятного изумрудно-зеленого цвета. От страха дед Крейга накинулся на этого паука со своим мачете и изрубил его в кашу. Случилось это, по словам Крейга, в местечке неподалеку от Порт-Морсби, столице Папуа-Новая Гвинея.