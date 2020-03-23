На всякий случай: богатые россияне скупают аппараты для вентиляции лёгких за 2 млн рублей

23.03.2020, 7:15, Новости дня

Компания MediKo отказалась продавать аппараты частным клиентам — из этических соображений.

Богатые россияне оборудуют дома мини-клиники и устанавливают в них аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые могут требоваться пациентам с коронавирусной инфекцией, пишет The Moscow Times.

Один из собеседников The Moscow Times рассказал, что купил один аппарат ИВЛ и пытается купить еще два. Но ажиотажный спрос привел к дефициту — лист ожидания расписан на восемь месяцев. Цена аппарата — 1,8 миллионов рублей.

Представители компаний, продающих аппараты ИВЛ, подтвердили, что в последнее время оборудование активно раскупали и сейчас его в наличии нет. Некоторые сформировали бессрочные листы ожидания.

Представитель компании MediKo сообщил, что она отказалась продавать аппараты частным клиентам — из этических соображений. Сотрудники других компаний признали, что в последние две недели частные клиенты обеспечили им две трети продаж.

Кардиолог Ярослав Ашихмин сказал The Moscow Times, что, по его мнению, большинство врачей вряд ли пойдут в дома богатых россиян настраивать аппараты. Собеседники издания, которые их уже купили, объяснили, что у них есть личные врачи, которые с этим справятся.

По оценкам «Медузы», в России доступны 40 тысяч ИВЛ (27,3 аппарата на 100 тысяч человек), больше всего из них в Москве — более пяти тысяч штук. В основном аппараты ИВЛ поставляют в Россию из Китая, Италии и Германии, хотя две последние страны уже запретили экспорт.

По состоянию на 22 марта в России зарегистрирован еще 61 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом общее число заболевших составило 367 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это рекордный для России суточный прирост инфицированных.