Российские чиновники вместо детей-инвалидов отправили на море своих

23.03.2020, 7:15, Новости дня

Прокуратура нашла еще много нарушений.

Как сообщает “Блокнот Воронеж”, в 2019 году четыре из девяти выделенных в санаторий города Ялты путёвок получили дети работников управления соцзащиты населения одного из районо Воронежской области. Для этого чиновники подделали отказы нуждающихся детей.

Прокуратура проверила, как в Воробьевском районе Воронежской области в местном управлении социальной защиты соблюдали законодательство о противодействии коррупции. Выяснились возмутительные подробности.

Оказалось, что при формировании списка путёвок чиновники не учитывали медицинскую специализацию санаториев. Они также не запрашивали информацию о детях, имеющих показания к санаторно-курортному лечению.

Людей, которые якобы отказались от путевок в пользу детей чиновников, опросили. Они сказали, что даже не знали, что их детям полагается оздоровительный отдых, более того, никаких отказов не писали.

Прокуратура пошла еще дальше и выяснила, что семью одного из работников управления соцзащиты признали малоимущей, хотя таковой вовсе не являлась. Благодаря этому она получала пособие, а дочь смогла поехать в Ялту по той самой путевке.

Но и это еще не все. В управлении соцзащиты восемь членов комиссии «по установлению выплат стимулирующего характера» сами себе выписывали премии, что неизбежно порождало конфликт интересов.

По итогам проверки директору управления соцзащиты внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности. Полицейские также будут решать, возбуждать ли уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Максимальное наказание по этой статье — четыре месяца ареста.