 

Российские чиновники вместо детей-инвалидов отправили на море своих

23.03.2020, 7:15, Новости дня

Прокуратура нашла еще много нарушений.

Как сообщает “Блокнот Воронеж”, в 2019 году четыре из девяти выделенных в санаторий города Ялты путёвок получили дети работников управления соцзащиты населения одного из районо Воронежской области. Для этого чиновники подделали отказы нуждающихся детей.

Прокуратура проверила, как в Воробьевском районе Воронежской области в местном управлении социальной защиты соблюдали законодательство о противодействии коррупции. Выяснились возмутительные подробности.

Оказалось, что при формировании списка путёвок чиновники не учитывали медицинскую специализацию санаториев. Они также не запрашивали информацию о детях, имеющих показания к санаторно-курортному лечению.

Людей, которые якобы отказались от путевок в пользу детей чиновников, опросили. Они сказали, что даже не знали, что их детям полагается оздоровительный отдых, более того, никаких отказов не писали.

Прокуратура пошла еще дальше и выяснила, что семью одного из работников управления соцзащиты признали малоимущей, хотя таковой вовсе не являлась. Благодаря этому она получала пособие, а дочь смогла поехать в Ялту по той самой путевке.

Но и это еще не все. В управлении соцзащиты восемь членов комиссии «по установлению выплат стимулирующего характера» сами себе выписывали премии, что неизбежно порождало конфликт интересов.

По итогам проверки директору управления соцзащиты внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности. Полицейские также будут решать, возбуждать ли уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Максимальное наказание по этой статье — четыре месяца ареста.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / После хоккея Путин и Лукашенко провели “второй тайм переговоров”

09.02 / Валентина Шевченко защитила чемпионский титул

13.02 / Возможны ли новые санкции против Москвы?

07.03 / Илон Маск назвал панику из-за коронавируса тупостью

23.02 / “Это наш подарок”: Хлынина и Петров опубликовали клип, не вошедший в фильм “Лёд 2”

13.02 / ИИ предсказывает эффективность антидепрессантов по ЭЭГ

13.02 / Элла Памфилова: Голосование по поправкам в Конституцию сопоставимо по стоимости с выборами президента

17.02 / Кремль планирует создать атмосферу праздника на голосовании по поправкам в Конституцию

11.02 / Власти Таиланда назвали причину столкновения катеров с россиянами

09.02 / Один импичмент провалился, Трампу пригрозили другим

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска