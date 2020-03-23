 

Объединённые трагедией, а затем – победой

23.03.2020, 7:15, Разное

Герои Ухани

Source  China Daily  

Editor  Chen Zhuo

Time  2020-03-20 

Сюй Цзянь, медсестра, провинциальная больница Фуцзянь. [Photo by Li Ge/For China Daily]

Медицинские работники стали героями,  сражавшимися  на переднем  крае  борьбы  против  вспышки коронавируса в Ухане, провинция Хубэй.

В изоляторах врачи и медсестры не только лечили, но и устанавливали прочные связи со своими пациентами.

Фотограф Ли Гэ попросил медицинских работников со всей страны, которые были в Ухане, и  которых он запечатлел в этой серии,  показать на своих мобильных телефонах фотографии некоторых из их пациентов, за которыми  они  ухаживали.

Сун Вэй, медсестра больницы № 1 университета Цзилинь. [Photo by Li Ge/For China Daily]

Ду Хувэй, врач, Фуцзянский медицинский университет, Университетская больница. [Photo by Li Ge/For China Daily]

У Инлин, медсестра больницы № 1 Университета Наньчан в провинции Цзянси. [Photo by Li Ge/For China Daily]

Ма Цзинюй, медсестра больницы № 1 университета Цзилинь. [Photo by Li Ge/For China Daily]

Конг Яя, медсестра, Peace Hospital, филиал медицинского колледжа Шаньси Чанчжи. [Photo by Li Ge/For China Daily]

Ли Янглин, медсестра, больница № 1, филиал Китайского университета науки и техники, в провинции Аньхой. [Photo by Li Ge/For China Daily]

Ван Шудун, врач больницы № 1 университета Цзилинь. [Photo by Li Ge/For China Daily]

Тан Шань, медсестра больницы № 1 медицинского университета Шаньси. [Photo by Li Ge/For China Daily]



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