Объединённые трагедией, а затем – победой
23.03.2020, 7:15, Разное
Герои Ухани
Source China Daily
Editor Chen Zhuo
Time 2020-03-20
Сюй Цзянь, медсестра, провинциальная больница Фуцзянь. [Photo by Li Ge/For China Daily]
Медицинские работники стали героями, сражавшимися на переднем крае борьбы против вспышки коронавируса в Ухане, провинция Хубэй.
В изоляторах врачи и медсестры не только лечили, но и устанавливали прочные связи со своими пациентами.
Фотограф Ли Гэ попросил медицинских работников со всей страны, которые были в Ухане, и которых он запечатлел в этой серии, показать на своих мобильных телефонах фотографии некоторых из их пациентов, за которыми они ухаживали.
Сун Вэй, медсестра больницы № 1 университета Цзилинь. [Photo by Li Ge/For China Daily]
Ду Хувэй, врач, Фуцзянский медицинский университет, Университетская больница. [Photo by Li Ge/For China Daily]
У Инлин, медсестра больницы № 1 Университета Наньчан в провинции Цзянси. [Photo by Li Ge/For China Daily]
Ма Цзинюй, медсестра больницы № 1 университета Цзилинь. [Photo by Li Ge/For China Daily]
Конг Яя, медсестра, Peace Hospital, филиал медицинского колледжа Шаньси Чанчжи. [Photo by Li Ge/For China Daily]
Ли Янглин, медсестра, больница № 1, филиал Китайского университета науки и техники, в провинции Аньхой. [Photo by Li Ge/For China Daily]
Ван Шудун, врач больницы № 1 университета Цзилинь. [Photo by Li Ge/For China Daily]
Тан Шань, медсестра больницы № 1 медицинского университета Шаньси. [Photo by Li Ge/For China Daily]
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