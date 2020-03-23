 

Изолированные из-за коронавируса россияне массово уходят из дома

23.03.2020, 7:14, Новости дня

В Москве уже зафиксирован случай, когда одна из «прогульщиц» попала под суд.

Сотрудники Рязанского государственного медицинского университета (РязГМУ) из общественной организации «Волонтёры-медики» начали обход квартир рязанцев, вернувшихся из зарубежных стран. Некоторые из них не смогли усидеть дома.

«В наши задачи входит проверить, все ли с ними в порядке, нет ли жалоб. Ребята трудятся с самого утра и до десяти часов вечера», – рассказала участница своеобразного патруля здоровья Олеся Кандакова.

Все россияне, приехавшие из-за границы, согласно постановлению правительства Рязанской области должны уведомить об этом власти и медиков. Те рекомендуют им 14-дневную изоляцию – пребывание дома, ограничение контактов с другими людьми. Если потребуется, на дому их могут посетить медики и провести необходимые обследования.

Обход волонтёрами некоторых квартир показал, что никого из изолированных нет дома. По одному из адресов ответили, что человек, которого спрашивают студенты, здесь зарегистрирован, но не живёт. 

В Москве уже зафиксирован случай, когда одна из «прогульщиц» попала под суд. Однако ей грозит только небольшой административный штраф или принудительное помещение в лечебное учреждение. В других странах мира наказания более суровые: от штрафов в десятки тысяч долларов до тюремного заключения.  

Ранее по всей России ввели обязательный карантин для всех возвращающихся из-за границы.



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