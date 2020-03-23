Юлиана Караулова раскритиковала полумеры введённого карантина

23.03.2020, 7:09, Разное

Юлиана Караулова опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram пост, посвящённый коронавирусу. Звезда раскритиковала полумеры введённого карантина, считая их недостаточными.

Юлиана Караулова решила высказать личное мнение в связи с ограничительными мерами, введёнными в РФ из-за распространения в мире вируса COVID-2019. Певица не понимает, почему одни заведения закрыты на неопределённый срок, и их владельцы несут существенные убытки, а некоторые и вовсе вынуждены говорить о банкротстве, а другие продолжают работать. Знаменитость убеждена, такая практика не позволит в короткий срок локализовать заболевание, и карантин придётся продлевать на больший срок. Если же все торговые центры и другие объекты закрыть, справиться с ситуацией удалось бы за три недели. Также исполнительница подчеркнула, многие и вовсе подвергают окружающих риску, поскольку не соблюдают санитарные нормы, работая без перчаток и медицинских масок. Так они поступают по настоянию руководства супермаркетов, не желающего сеять панику среди посетителей.

Юлиана Караулова призывает соотечественников проявить сознательность, поскольку многие стараются не замечать угрозы. Аналогичная ситуация происходила и в Италии, но после там произошло ухудшение обстановки, и число человеческих жертв увеличилось в разы. Чтобы этого не допустить в России, певица рекомендует использовать шарфы или банданы, а на крайний случай нужно прикрывать лицо во время кашля или чиханья локтем.