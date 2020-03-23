Канада и Австралия отказались ехать на Олимпиаду в Токио

23.03.2020, 6:53, Новости дня

Олимпийский и Паралимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020 и призвали перенести ее на год.

«(Канадские комитеты) приняли решение не отправлять канадские команды на Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2020 года… настоятельно призывают Международный олимпийский комитет, Международный параолимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения перенести игры на один год», – передает РИА «Новости» сообщение официального олимпийского вещателя канала CBC.

Комитеты отметили, что речь идет не только о здоровье спортсменов, но и о здоровье общества в целом. При этом они выразили готовность оказать необходимую помощь в случае переноса Игр.

Тем временем Олимпийский комитет Австралии решил, что не сумеет собрать свою команду к июльской Олимпиаде-2020.

«Олимпийский комитет Австралии провел телеконференцию исполнительного комитета сегодня утром и единогласно решил, что австралийская команда не может быть собрана в изменяющихся условия, как в стране, так и за границей», – говорится в опубликованном на сайте комитета заявлении.

По его данным, австралийские спортсмены тренируются по всему миру и, учитывая введенные из-за коронавируса ограничения, в том числе на полеты, собрать их невозможно.

Олимпийский комитет заявил, что австралийские спортсмены должны готовиться к проведению Игр летом 2021 года.

Напомним, сообщалось, что при проведении Олимпийских игр в Токио возможны все сценарии, в том числе перенос Игр на несколько месяцев или на год в связи с ситуацией с коронавирусом.

Глава японского кабмина Синдзо Абэ заявил, что ни Япония, ни Международный олимпийский комитет не рассматривают вариант полной отмены Олимпийских игр в Токио.