 

Не лечить детей, убивать зверей

23.03.2020, 6:40, Разное

Депутаты, отказавшие в выделении денег на борьбу со СМА, голосовали за вольерную охоту. Поименный список.

Петр Саруханов / «Новая газета»

В феврале госдума приняла закон, регулирующий вольерную охоту. То есть убийство животных в полувольных условиях, на замкнутой территории площадью не меньше пятидесяти гектаров. Предусмотрена продажа путевок на такое развлечение с гарантией успешного убийства беззащитного животного, не имеющего возможности скрыться. На этот вид охоты не будет распространяться ни лимит, ни квота добычи, ни сезонные ограничения. В полувольные условия также не запрещено помещать животных, отловленных в дикой природе. То есть фактически можно стрелять из любого оружия хоть в упор в медведицу в спячке.

Петицию против легализации вольерной охоты на change.org подписали более двухсот тысяч человек, однако депутаты не захотели услышать доводы зоозащитников и неравнодушных граждан. Необходимость принятия закона они подкрепили ссылками на зарубежный опыт: якобы во всем мире практикуется подобный способ охоты, когда животные выращиваются в охотничьих хозяйствах, а продажа лицензий на охоту на них позволяет финансово поддерживать программы разведения.

Депутаты не стали или не захотели уточнить, что зарубежный опыт не предполагает убийства беззащитных животных на замкнутой территории, а только лишь выращивание в вольерных условиях с дальнейшим выпуском в дикую природу.

Но у нас свой путь.

Напомним, что в этот же день, 19 февраля 2020 года, жизненно важный для более тысячи пациентов со спинально-мышечной атрофией (среди них почти два десятка детей в возрасте до двух лет) законопроект о финансировании лечения из государственного бюджета был отклонен Госдумой по формальным причинам. А закон о жестоком развлечении для диванных охотников очень оперативно принят с результатом «за» 307 голосов — 68,2%, «против» 100 голосов — 22,2%.

Председатель Комитета по охране здоровья, отклонившего законопроект по лечению СМА, депутат Черемушкинского округа Москвы Дмитрий Анатольевич Морозов, голосовал за убийство животных и против больных детей. Вместе с ним два людоедских решения также приняли депутаты:

  • Санина Н.П.,

  • Третьяк В.А.,

  • Говорин Н.В.,

  • Огуль Л.А.,

  • Петров А.И.,

  • Герасименко Н.Ф.,

  • Елыкомов В.А.,

  • Косяненко Е.В.,

  • Менделевич Б.Д.,

  • Петров А.П.,

  • Соломатина Т.В.,

  • Фролова Т.И.,

  • Цыбизова Т.И.,

  • Черняева Н.А.

    • Все до единого из «Единой России».

    Анастасия Егорова
    руководитель направления «Волонтеры России»

    Источник: Новая газета



    Последнее из рубрики: Разное


    СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    22.02 / В Якутске задержали блогера

    08.03 / Мнение: Бисмарк об образовании, хамство школьников и рост уважения к ученикам

    20.02 / Мнение: «Это моя добыча»

    16.03 / Несменяемость Путина — узурпация власти

    05.03 / Скандалы: Марат Хуснуллин стал рекордсменом по штрафам

    06.03 / В метро Москвы появятся женщины-машинистки

    20.02 / Алла Пугачёва объяснила отказ петь на Западе во времена СССР

    06.02 / Критик Сергей Соседов о вернувшейся на сцену Наталье Ветлицкой: «Провинциальное зрелище»

    04.03 / В компании Xiaomi показали новую функцию камерофона Mi 10 Pro

    17.02 / Компания Sharp анонсировала новый смартфон Aquos R5G

    Политика конфиденциальности - GDPR

    Карта сайта → новости рыбинска

    По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

    Поддержать проект:
    WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

    18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

    Новости Рыбинска