Не лечить детей, убивать зверей
23.03.2020, 6:40, Разное
Депутаты, отказавшие в выделении денег на борьбу со СМА, голосовали за вольерную охоту. Поименный список.
Петр Саруханов / «Новая газета»
В феврале госдума приняла закон, регулирующий вольерную охоту. То есть убийство животных в полувольных условиях, на замкнутой территории площадью не меньше пятидесяти гектаров. Предусмотрена продажа путевок на такое развлечение с гарантией успешного убийства беззащитного животного, не имеющего возможности скрыться. На этот вид охоты не будет распространяться ни лимит, ни квота добычи, ни сезонные ограничения. В полувольные условия также не запрещено помещать животных, отловленных в дикой природе. То есть фактически можно стрелять из любого оружия хоть в упор в медведицу в спячке.
Петицию против легализации вольерной охоты на change.org подписали более двухсот тысяч человек, однако депутаты не захотели услышать доводы зоозащитников и неравнодушных граждан. Необходимость принятия закона они подкрепили ссылками на зарубежный опыт: якобы во всем мире практикуется подобный способ охоты, когда животные выращиваются в охотничьих хозяйствах, а продажа лицензий на охоту на них позволяет финансово поддерживать программы разведения.
Депутаты не стали или не захотели уточнить, что зарубежный опыт не предполагает убийства беззащитных животных на замкнутой территории, а только лишь выращивание в вольерных условиях с дальнейшим выпуском в дикую природу.
Но у нас свой путь.
Напомним, что в этот же день, 19 февраля 2020 года, жизненно важный для более тысячи пациентов со спинально-мышечной атрофией (среди них почти два десятка детей в возрасте до двух лет) законопроект о финансировании лечения из государственного бюджета был отклонен Госдумой по формальным причинам. А закон о жестоком развлечении для диванных охотников очень оперативно принят с результатом «за» 307 голосов — 68,2%, «против» 100 голосов — 22,2%.
Председатель Комитета по охране здоровья, отклонившего законопроект по лечению СМА, депутат Черемушкинского округа Москвы Дмитрий Анатольевич Морозов, голосовал за убийство животных и против больных детей. Вместе с ним два людоедских решения также приняли депутаты:
Все до единого из «Единой России».
Анастасия Егорова
руководитель направления «Волонтеры России»
Источник: Новая газета
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет