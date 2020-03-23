Не лечить детей, убивать зверей

23.03.2020, 6:40, Разное

Депутаты, отказавшие в выделении денег на борьбу со СМА, голосовали за вольерную охоту. Поименный список.

Петр Саруханов / «Новая газета»

В феврале госдума приняла закон, регулирующий вольерную охоту. То есть убийство животных в полувольных условиях, на замкнутой территории площадью не меньше пятидесяти гектаров. Предусмотрена продажа путевок на такое развлечение с гарантией успешного убийства беззащитного животного, не имеющего возможности скрыться. На этот вид охоты не будет распространяться ни лимит, ни квота добычи, ни сезонные ограничения. В полувольные условия также не запрещено помещать животных, отловленных в дикой природе. То есть фактически можно стрелять из любого оружия хоть в упор в медведицу в спячке.

Петицию против легализации вольерной охоты на change.org подписали более двухсот тысяч человек, однако депутаты не захотели услышать доводы зоозащитников и неравнодушных граждан. Необходимость принятия закона они подкрепили ссылками на зарубежный опыт: якобы во всем мире практикуется подобный способ охоты, когда животные выращиваются в охотничьих хозяйствах, а продажа лицензий на охоту на них позволяет финансово поддерживать программы разведения.

Депутаты не стали или не захотели уточнить, что зарубежный опыт не предполагает убийства беззащитных животных на замкнутой территории, а только лишь выращивание в вольерных условиях с дальнейшим выпуском в дикую природу.

Но у нас свой путь.

Напомним, что в этот же день, 19 февраля 2020 года, жизненно важный для более тысячи пациентов со спинально-мышечной атрофией (среди них почти два десятка детей в возрасте до двух лет) законопроект о финансировании лечения из государственного бюджета был отклонен Госдумой по формальным причинам. А закон о жестоком развлечении для диванных охотников очень оперативно принят с результатом «за» 307 голосов — 68,2%, «против» 100 голосов — 22,2%.

Председатель Комитета по охране здоровья, отклонившего законопроект по лечению СМА, депутат Черемушкинского округа Москвы Дмитрий Анатольевич Морозов, голосовал за убийство животных и против больных детей. Вместе с ним два людоедских решения также приняли депутаты:

Санина Н.П.,

Третьяк В.А.,

Говорин Н.В.,

Огуль Л.А.,

Петров А.И.,

Герасименко Н.Ф.,

Елыкомов В.А.,

Косяненко Е.В.,

Менделевич Б.Д.,

Петров А.П.,

Соломатина Т.В.,

Фролова Т.И.,

Цыбизова Т.И.,

Черняева Н.А.

Все до единого из «Единой России».

Анастасия Егорова

руководитель направления «Волонтеры России»