Российские школьники ушли на каникулы по 12 апреля из-за коронавируса
23.03.2020, 6:30, Новости дня
В РФ начинаются школьные каникулы, которые из-за распространения коронавируса продлятся по 12 апреля включительно.
Отмечается, что для детей организуют онлайн-обучение, передает РИА «Новости».
Как сообщала «Комсомольская правда», планировалось, что весенние каникулы продлятся примерно до конца марта.
На прошлой неделе министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что из-за ситуации с распространением коронавируса каникулы в российских школах будут объявлены с 23 марта по 12 апреля включительно.
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