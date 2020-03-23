В МВД Украины рекомендовали китайский справочник о профилактике и лечении COVID-19

23.03.2020, 6:20, Новости дня

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 22 марта в Facebook предложил украинцам 69-страничный “Справочник по профилактике и лечению COVID-19”, написанный в Китае и переведенный на русский язык.

“Во время борьбы с эпидемий очень важно, чтобы и врачи, и граждане были максимально хорошо проинформированы о том, что из себя представляет вирус, каковы его симптомы и как с ним нужно бороться. Фонд китайского миллиардера Джека Ма организовал издание и перевод методических рекомендаций по борьбе с вирусом COVID-19 на основании опыта клиники университета китайского города Чжэцзян”, – написал замминистра.

Он предупредил, что “этот документ не является официальным документом, одобренным Минздравом Украины”.

“Но считаю эту систематизированную и детальную информацию важной для всех, кому предстоит бороться с вирусом как в больницах, так и в условиях самоизоляции”, – объяснил Геращенко.

Во время борьбы с эпидемий очень важно, чтоб и врачи, и граждане были максимально хорошо проинформированы о том, что из… Posted by Антон Геращенко on Pühapäev, 22. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).

По состоянию на 22 марта в Украине подтверждены 47 случаев COVID-19 (25 из них приходится на Черновицкую область, 13 – на Киев и Киевскую область), три человека умерли, один выздоровел.