 

Пласидо Доминго сообщил, что у него обнаружили коронавирус

23.03.2020, 6:20, Новости дня

79-летний испанский певец, тенор Пласидо Доминго сообщил 22 марта в Facebook, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию.

“Считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19, коронавирус. Моя семья и я находимся в самоизоляции, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения. В настоящее время все мы в добром здравии, но у меня появились симптомы лихорадки и кашля, поэтому я решил пройти тестирование, и результат вернулся положительным”, – написал он.

Певец призвал людей быть предельно осторожными и следовать основным правилам для профилактики коронавируса.

“Вместе мы можем бороться с этим вирусом и остановить нынешний мировой кризис, поэтому мы надеемся, что очень скоро вернемся к нашей обычной повседневной жизни”, – отметил Доминго.

I feel it is my moral duty to announce to you that I have tested positive for COVID19, the Corona virus. My Family and I…

Posted by Placido Domingo on Pühapäev, 22. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

В Испании за последние сутки от коронавируса умерло 394 человека, общее количество летальных случаев в стране достигло 1720.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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