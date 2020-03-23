В Иране число жертв коронавируса достигло 1685 человек

23.03.2020, 6:20, Новости дня

В Иране число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 1685 человек. Об этом 22 марта сообщил представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур, информирует Mehr News Agency.

За последние сутки умерло 129 человек, инфекцию нашли у 1028, отметил он.

Общее число граждан Ирана с коронавирусом достигло 21 638 человек.

Выздороветь удалось почти 8 тыс. людей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

Иран – третья страна в мире по количеству жертв коронавируса после Китая и Италии.