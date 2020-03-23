 

Захарова «не вслух» процитировала Лаврова в ответ на заявление таблоида Bild

23.03.2020, 6:16, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление таблоида Bild, который обрушился с критикой на немецкий канал ARD за поздравление в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Комментируя заявление Bild, Захарова сказала, что «процитирует того же Сергея Викторовича».

«Но не вслух», – приводит ее слова ТАСС.

Напомним, московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с 70-летием, что, по мнению германского таблоида Bild, является «немыслимым скандалом».

В 2015 году Лавров в ходе пресс-конференции глав дипломатических ведомств РФ и Саудовской Аравии произнес фразу, в которой пользователи Сети услышали «дебилы» и еще одно нецензурное слово.



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