Страховщики просят поддержки у Центробанка

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23.03.2020, 6:13, Новости дня

На фоне всеобщей борьбы с пандемией Всероссийский союз страховщиков попросил Центробанк о помощи. Как сообщает ТАСС, организация направила регулятору письмо, в котором перечислены возможные меры поддержки рынка.

Речь, в частности, идет о смягчении требований ЦБ к финансовой устойчивости и платежеспособности участников рынка, а также перенести срок предоставления финансовой отчетности за I квартал. Кроме того, союз просит увеличить максимальный срок осуществления страховой выплаты потерпевшему с нынешних 20-ти до 30 дней.

Плюс — есть предложение по расширению тарифного коридора ОСАГО, причем не меньше, чем на 10%. Страховщики объясняют просьбу тем, что из-за роста доллара подорожает восстановительный ремонт. А значит, вырастут и выплаты страховых компаний.

“С учетом того, что, по данным Банка России, комбинированный коэффициент по ОСАГО в 2019 году составил 94,5%, текущих значений тарифного коридора по ОСАГО окажется недостаточно для компенсирования роста цен”, — цитирует агентство выдержку из письма ВСС.

В случае, если предложение страховщиков будет принято, минимальная граница для легковых автомобилей опустится до 2471 руб., а максимальная планка поднимется до 5436 руб. Сейчас они составляют 2746 руб. и 4942 руб. соответственно.



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