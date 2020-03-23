 

Японский премьер Синдзо Абэ возложил на МОК определение сроков ОИ-2020

23.03.2020, 6:13, Новости дня

Решение по срокам проведения Олимпийских игр будет приниматься Международным олимпийским комитетом. Об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. При этом он отметил, что ни в Токио, ни в МОК не рассматривается вариант их полной отмены.

Окончательное решение по Олимпийским играм-2020 будет принято в течение четырех недель, но вариант отмены Игр не рассматривается. Такое заявление сделал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, отмечает телеканал "Россия 24".



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