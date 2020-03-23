 

Нефтяное дно: цена барреля рухнула еще на 4%

23.03.2020, 6:13, Новости дня

Цены на нефть снова перешли к обвалу. Сегодня рынок открылся снижением более чем на 5% и за бочку смеси Brent дают чуть больше 26 долларов. 

На фондовых площадках также наблюдается обвальное падение. Причиной стал отказ американского Сената поддержать, предложенный администрацией Трампа план помощи экономике. Он включает в себя  поддержку на 4 триллиона долларов, в том числе налоговые льготы, кредиты малому бизнесу, финансирование больниц и прямые выплаты гражданам на сумму около 3 тысячи долларов на семью из четырех человек.

Голоса сенаторов разделились поровну, 47 проголосовали за и столько же против, а для принятия документа необходимо 60 голосов. Впрочем, шансы еще остаются, Белый дом рассчитывает, что уже сегодня вечером состоятся переговоры, которые завершатся успехом. 

В Минфине США в свою очередь ожидают, что этот пакет помощи заставит экономику работать.

"Теперь, когда мы закрыли большую часть нашей экономики, этот механизм является средством предоставления ликвидности на широкой основе совместно с Федеральной резервной системой. Он поддержит и авиакомпании, и национальную безопасность, всю экономику. Как я уже сказал, мы можем привлечь до 4 триллионов долларов, чтобы помочь всем, от малого бизнеса до крупного бизнеса, чтобы пережить следующие 90–120 дней, и одержать победу”, такое заявление сделал министр финансов Стивен Мнучин.

На фоне неблагоприятной ситуации на рынке энергоносителей министр энергетики Александр Новак сегодня планирует встречу с главами российских нефтяных компаний, где обсудит текущую ситуацию и возможные действия, об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой сразу на несколько источников. 

Вместе с тем, текущая ситуация с ценами на черное золото беспокоит и нефтяников по ту сторону Атлантики. 

Как пишет агентство Bloomberg, регулятор отрасли в Техасе всерьез рассматривает скоординированные действия совместно с ОПЕК. Такое, кстати, уже случалось в истории, правда очень давно — в 1988 году. 

  



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Итальянский сенатор предложил бороться с коронавирусом с помощью «римского салюта»

13.02 / Супермаркет в Москве закрыли после появления видео с бегающей по продуктам крысой

21.02 / Новый Geely Coolray: коронавирус премьере — не помеха

09.02 / В Шанхае запретили находиться в общественных местах без маски

05.02 / Своих не бросаем: все детали операции по возвращению россиян из Китая

08.02 / Кубок Федерации по теннису. Украина выиграла у Эстонии и будет бороться за выход в Мировую группу

09.02 / Посол: сроки встречи по стратегической стабильности между РФ и США в проработке

10.03 / В Украине на коронавирус проверяют четырех человек – Минздрав

19.02 / Глава ДНР решил учредить медаль «За освобождение Дебальцево»

04.03 / Пенс объявил о новых правилах тестирования на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска