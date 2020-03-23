Историки рассказали об отличиях в воспитании мальчиков и девочек в Спарте

23.03.2020, 6:09, Разное

Историки рассказали, какими были отличия в воспитании девочек и мальчиков в Спарте. Выяснилось, что их жизнь во многом являлась очень похожей.

Мальчиков забирали из родного дома в 7-8 лет и до наступления 30-летия они проживали в казармах. Девочки оставались с родителями, но с аналогичного возраста они обязывались каждый день заниматься физическими упражнениями. В античной Спарте люди тренировались обнаженными, поэтому для представительниц слабого пола строили отдельные атлет-залы. Парни и девушки могли встречаться и общаться только в процессе соревнований, вступать в брак им запрещалось до 30 лет.

Ведущий упор в воспитании делался на физическое развитие, об образовании мало заботились тогда. Данная сфера не очень почиталась в древней Спарте, к ней относились с недоверием. Жители Лакедемона почитали законы и красноречие. Женщинам и мужчинам нужно было уметь немногословно и сдержанно выражать собственные мысли. Права и свободы спартанок предоставляли им больше возможностей для самовыражения, чем иным гречанкам. Супружеская верность для девушек в этом городе-государстве располагалась на первом месте. Концепция «ячейки общества» несла в себе цель продолжать род. Предпочтение отдавалось появлению на свет мальчиков, но рождение девочки не ухудшало положение семьи.

Как писал в своих трудах Плутарх, древние спартанцы имели привычку убивать новорожденных детей, сбрасывая их в Апофеты, если у них имелись какие-либо недостатки физического характера. Родители несли младенца к месту заседаний старейшин, которые его осматривали. Если тот оказывался здоровым, его отдавали обратно, выделяя земельный участок, а больных и слабых бросали в ущелье горы. Между тем, новые исследования свидетельствуют об обмане со стороны античного ученого, распространявшего такие слухи ради выгоды со стороны высокопоставленных политиков Греции.