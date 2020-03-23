 

Еще три самолета ВКС прибыли в Италию

23.03.2020, 6:08, Новости дня

В Италию прибыли пятый, шестой и седьмой самолеты российских ВКС, информирует Минобороны России.

Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС доставили в Италию специалистов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий, передает РИА «Новости».

Напомним, самолеты прибывают на авиабазу ВВС Италии «Пратика-ди-Маре».

Кроме того, в Италию с подмосковного аэродрома Чкаловский вылетели восьмой и девятый самолеты.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие задачи решает помощь Москвы итальянцам.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Авторов видео с «убийством больного коронавирусом» в Челябинске наказали

27.02 / ВОЗ допустила пандемию коронавируса

06.03 / Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым

17.03 / В РФ решили создать комиссию для поддержки пострадавших от коронавируса отраслей

13.03 / ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

04.03 / Жену больного коронавирусом украинца заберут на обсервацию

25.02 / МИД отреагировал на угрозы США расширить санкции против России

19.03 / ЦБ начал продажу валюты от Минфина в рамках сделки по Сбербанку

10.02 / Гаджеты: Xiaomi назвала дату анонса смартфона Mi 10

19.02 / Эксперты обнаружили связь между змеями и лягушками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска