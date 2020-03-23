Еще три самолета ВКС прибыли в Италию

23.03.2020, 6:08, Новости дня

В Италию прибыли пятый, шестой и седьмой самолеты российских ВКС, информирует Минобороны России.

Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС доставили в Италию специалистов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий, передает РИА «Новости».

Напомним, самолеты прибывают на авиабазу ВВС Италии «Пратика-ди-Маре».

Кроме того, в Италию с подмосковного аэродрома Чкаловский вылетели восьмой и девятый самолеты.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие задачи решает помощь Москвы итальянцам.