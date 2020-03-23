Еще три самолета ВКС прибыли в Италию
23.03.2020, 6:08, Новости дня
В Италию прибыли пятый, шестой и седьмой самолеты российских ВКС, информирует Минобороны России.
Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС доставили в Италию специалистов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий, передает РИА «Новости».
Напомним, самолеты прибывают на авиабазу ВВС Италии «Пратика-ди-Маре».
Кроме того, в Италию с подмосковного аэродрома Чкаловский вылетели восьмой и девятый самолеты.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие задачи решает помощь Москвы итальянцам.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет