Парламент Франции принял закон о чрезвычайном санитарном положении

23.03.2020, 5:30, Новости дня

Французский парламент проголосовал за закон о введении чрезвычайного санитарного положения в стране, сообщают СМИ.

Чрезвычайное санитарное положение вводится на два месяца, передает РИА «Новости» со ссылкой на Monde.

Власти страны получили право ограничить общественные свободы. Кроме того, кабмин уполномочен принять меры для поддержки бизнеса. Определен процесс переноса второго тура муниципальных выборов.

Нарушение карантинных мер грозит штрафом в 135 евро, при повторном нарушении в течение двух недель штраф будет 1,5–3 тыс. евро. Те, кто за месяц нарушат нормы карантина более трех раз, доложны будут заплатить 3 тыс. 750 евро. Кроме того, такому нарушителю грозит шесть месяцев тюрьмы.

Напомним, число заболевших коронавирусом во Франции превысило 16 тысяч. Общее число умерших в результате болезни – 674.