 

Мнение: Первая мировая война на греческом фронте

23.03.2020, 5:25, Разное

Уникальные цветные кадры наступления турецкой армии на позиции греческих войск в Первой мировой войне с применением химических снарядов.

Обработка первой линией обороны снарядами с ипритом.

Под прикрытием газовой атаки, турецкие саперы пытаются проделать проход в проволочных заграждениях, чтобы обеспечить проход штурмовых подразделений для взятия первой линии греческих окопов.

Греческая пехота отважно удерживает оборону, отбивая атаки легкой турецкой пехоты, которая безжалостно гонит в первых рядах больных тифом.

Выдвижение первой волны на рубеж атаки.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Папа Римский заболел после встречи с прихожанами

20.02 / В Renault заявили о предстоящем дебюте нового электрокара в Женеве

18.02 / Huawei готовит сюрприз к пресс-конференции на 23 февраля

09.02 / Дочь Анастасии Заворотнюк отреагировала на слова Татьяны Навки о здоровье актрисы

03.03 / Мать Роналду госпитализировали с инсультом

06.02 / Ученые: Уникальные сигналы из космоса 2017 года могут оказаться сильнее

16.05 / Медики не советуют прибегать к методикам увеличения пениса

17.02 / Мнение: Американцы своих не бросают?

20.03 / «Все серьезно. Я хочу объяснить»

28.02 / Мнение: Продолжаю читать “Перри Мейсона”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска