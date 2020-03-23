Мнение: Первая мировая война на греческом фронте

23.03.2020, 5:25, Разное

Уникальные цветные кадры наступления турецкой армии на позиции греческих войск в Первой мировой войне с применением химических снарядов.

Обработка первой линией обороны снарядами с ипритом.

Под прикрытием газовой атаки, турецкие саперы пытаются проделать проход в проволочных заграждениях, чтобы обеспечить проход штурмовых подразделений для взятия первой линии греческих окопов.

Греческая пехота отважно удерживает оборону, отбивая атаки легкой турецкой пехоты, которая безжалостно гонит в первых рядах больных тифом.

Выдвижение первой волны на рубеж атаки.