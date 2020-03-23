Мнение: Первая мировая война на греческом фронте
23.03.2020, 5:25, Разное
Уникальные цветные кадры наступления турецкой армии на позиции греческих войск в Первой мировой войне с применением химических снарядов.
Обработка первой линией обороны снарядами с ипритом.
Под прикрытием газовой атаки, турецкие саперы пытаются проделать проход в проволочных заграждениях, чтобы обеспечить проход штурмовых подразделений для взятия первой линии греческих окопов.
Греческая пехота отважно удерживает оборону, отбивая атаки легкой турецкой пехоты, которая безжалостно гонит в первых рядах больных тифом.
Выдвижение первой волны на рубеж атаки.
Источник: Colonel Cassad
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