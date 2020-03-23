Медики пояснили, как можно защитить печень от недугов

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23.03.2020, 5:09, Разное

Печень – важнейшая железа внешней секреции, выполняющая порядка 500 функций. Медики пояснили, как можно защитить этот орган от недугов.
Во-первых, для здоровья печени следует употреблять много капусты любого сорта. Этот овощ, по словам китайских ученых, обезвреживает опасные соединения, поскольку содержит сульфорафаны – вещества, способствующие очистке железы. Во-вторых, значительному снижению риска развития неалкогольной жировой болезни печени способствует употребление 3 чашек кофе в день. Полифенолы, которые входят в состав бодрящего напитка, уменьшают количество жира, вызывающего воспаление важнейшей железы внешней секреции. В-третьих, быстрой переработке жира помогают цельнозерновые продукты.

Также с целью контроля уровня глюкозы в крови и снижения вероятности повреждения печени следует заниматься спортом. Однако стоит помнить, все советы носят рекомендательный характер. Перед их применением нужно обязательно проконсультироваться со специалистом.



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