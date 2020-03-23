 

Маоисты убили 17 солдат в Индии

23.03.2020, 5:08, Новости дня

В Индии 17 солдат погибли в столкновении с партизанами-маоистами наксалитами, сообщают СМИ.

Столкновение произошло в субботу в штате Чхаттисгарх. Операция индийских сил была проведена в связи с получением разведданных о большом числе маоистов в регионе. 

14 солдат пострадали, их доставили в столицу штата Райпур. Еще 17 солдат пропали, была проведена поисковая операция. Позднее в полиции штата сообщили, что «все 17 тел были найдены», передает РИА «Новости» со ссылкой на Livemint.

Пятеро погибших – члены специальной оперативной группы, 12 – солдаты окружной резервной гвардии.

Высокопоставленный сотрудник разведки заявил, что «в засаде участвовало около 300–350 наксалитов», индийские солдаты оказались в меньшинстве. 

Старший офицер сил безопасности добавил, что наксалиты устроили засаду для войск, когда они отступали после боестолкновения.

Напомним, боевики-маоисты, которых в Индии также называют наксалитами, укрываются в джунглях, откуда совершают вылазки в деревни и нападают на чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Особенно активны маоисты в штатах Бихар, Чхаттисгарх, Джаркханд, Орисса, восточной части Махараштры. В районах, где они действуют, идет настоящая партизанская война.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / В ВОЗ заявили о возможном снижении новых случаев заражения коронавирусом в Китае

23.02 / Atlantic Sentinel – Макрону стоит сменить идеализм на прагматичное отношение к России

21.02 / Фадеев вступился за дочь Алсу в скандале с покупкой голосов

12.02 / “Если я возьму его за руку, меня будут преследовать”. Билли Портер прокомментировал отношения с мужем

11.02 / «Лучший международный фильм»: какие иностранные фильмы получали «Оскар»?

24.02 / Число инфицированных коронавирусом в Италии возросло до 152

18.02 / “Успевайте кайфовать!”. Брежнева под песни Меладзе и Monatik оторвалась на афтепати своего дня рождения

11.02 / Украинская дзюдоистка Белодед выиграла золото на турнире Grand Slam в Париже

15.02 / Apple выпустит новые беспроводные наушники AirPods Pro

04.02 / Путин пригрозил отсадить Фурсенко “на заднюю парту”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска