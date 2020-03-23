Трепак: Расследование дела Гандзюк показывает, что на Херсонщине действует мощный клан, которого реально боятся

23.03.2020, 5:05, Новости дня

Расследование убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк показывает, что в Херсонской области существует свой “клан” (так обычно называют мафию). Об этом заместитель генерального прокурора Украины Виктор Трепак заявил ZN.UA в интервью, которое было опубликовано 21 марта.

“Расследование дела Гандзюк показывает, что Херсонщина – это область, где действует мощный клан, который господствует в регионе и которого реально боятся. Его цель – получение наживы с использованием властных возможностей. Под этим кланом находятся правоохранительные органы. Все ключевые экономические, политические и другие вопросы решаются главными действующими лицами этого клана, часть из которых фигурирует в этом уголовном производстве. Клан имеет серьезные международные связи, в частности в Европе”, – сказал он.

По словам генпрокурора, фигурант дела Гандзюк Алексей Левин не случайно “нашел прибежище в Болгарии”.

“Представители херсонского клана имеют бизнес-интересы на оккупированной Россией территории, в частности в Крыму. В контексте нынешней ситуации на это обстоятельство нельзя не обращать внимание. Ведь Херсонская область, граничащая с оккупированным Крымом, является стратегически важной для российских спецслужб. Они заинтересованы в усилении своих позиций в этом регионе, увеличении влияния через агентуру, проведении разного рода спецопераций, коррумпировании представителей власти, использовании уголовных структур, подавлении патриотических движений”, – объяснил Трепак.

Он считает, что ситуацию, возникшую в Херсонской области, “вполне возможно исправить, в том числе путем эффективного использования средств и возможностей уголовного производства”.

“Стратегия нашего расследования состоит в том, что оно не может сводиться к нападению на Гандзюк как единичному и отдельному преступлению. Это посягательство надо рассматривать в общем контексте всей преступной деятельности клана”, – подчеркнул заместитель генпрокурора.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают Левина организатором преступления, который подстрекал исполнителей и предоставил им информацию о месте проживания Гандзюк. Он был заочно арестован украинским судом. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой. 16 марта Левина экстрадировали в Украину, 17-го – взяли под стражу.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, который частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была “личная неприязнь” к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что, кроме Мангера, заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. Мангер, Рищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.